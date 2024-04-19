الامارات | «رسوم كتب الأطفال» تستحدث جائزة للفنانين اليافعين والشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن استحداث فئة جديدة ضمن «جوائز الشارقة لرسوم كتاب الطفل»، مخصصة للشباب واليافعين المبدعين في مجال الرسم والتصميم، ووجهت الهيئة دعوة للراغبين في المشاركة من داخل الدولة لإرسال أعمال فنية تُجسد محتوى كتاب من اختيارهم، وتستمر فئة الجائزة الجديدة في استقبال طلبات المشاركة حتى الأول من مايو المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي يقام في الفترة من الأول إلى الـ12 من مايو المقبل.

وتسعى فئة اليافعين والشباب من «جائزة الشارقة لرسوم كتب الأطفال» إلى إبراز أهمية رسوم الكتب، وتسليط الضوء على دور هذا الفن في إثراء تجربة القراءة للأطفال، وتعميق فهمهم للنصوص، كما تهدف إلى تشجيع الموهوبين الواعدين واليافعين على الدخول في تنافس فني إيجابي يسهم في إبداع رسوم كتب ذات قيمة فنية متميزة. وقالت المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، خولة المجيني: «تؤمن هيئة الشارقة للكتاب بأن الشباب لديهم قدرة فريدة على التقاط جوهر القصص، وتجسيدها بصرياً بطريقة تتحدث مباشرة إلى قلوب وعقول أقرانهم، فهم يمتلكون رؤية خاصة لأحداث القصة تمكنهم من دخول عوالمها بعمق، وإنشاء رسوم توضيحية تعكس تجاربهم وتصوراتهم الشخصية، وهو ما يضفي طابعاً أصيلاً وجذاباً على الكتب».

وتتيح الجائزة الجديدة الفرصة للمشاركين لإظهار مهاراتهم في إنشاء وتصميم رسومات الكتب ضمن فئتين عمريتين، الأولى من 12 إلى 15 سنة، والثانية من 16 إلى 18 سنة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بحقوق الملكية الفكرية للرسومات المشاركة، كما يُطلب من المشاركين تقديم ثلاث رسوم توضيحية لكتاب واحد، مع الحرية في استخدام الأدوات والتقنيات اليدوية أو الرقمية، إضافة إلى اشتراط أن تكون الأعمال مقدمة على ورق بحجم (A3) حداً أقصى.