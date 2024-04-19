الامارات | "ستارز بودكاست" ينطلق بموسمه الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت صانعة المحتوى ورائدة الأعمال، نور ستارز، عن إطلاق الموسم الثاني من برنامجها الناجح "ستارز بودكاست"، في خطوة تعكس الابتكار والتطور المستمر في عالم البودكاست والمحتوى الرقمي. ويأتي هذا الإعلان بعد نجاح الموسم الأول الذي حقق إقبالاً كبيراً بسبب مواضيعه والمحادثات الملهمة والقصص التي تم الحديث عنها لأول مرة وحصرياً فيه.

"ستارز بودكاست"، البودكاست النسائي وهو مشروع طموح أطلقته نور منذ استضافتها أول مرة في بودكاست شاركت فيه كضيفة، حيث يمثل ستارز بودكاست نافذة لاستضافة ومناقشة مواضيع متنوعة مع صناع محتوى ورواد أعمال مبدعين وموهوبين من مختلف الأصعدة والتخصصات.

بعد نجاح الموسم الأول الذي حقق أكثر من 28 مليون مشاهدة على اليوتيوب، يتطلع المستمعون والمشاهدون لاكتشاف ما يحمله الموسم الثاني والذي يعتبر تجربة جديدة، فقد تميز الموسم الأول بمحتوى متنوع يشمل مجموعة واسعة من المواضيع التي يحب المتابعون معرفتها عن صناع المحتوى المفضلين.

وتقول نور : "اليوم مشاعري مختلطة جداً لايمكن وصفها بين الفرح والحماس والتشوق والقلق، يسعدني الإعلان عن إطلاق الموسم الثاني من ستارز بودكاست، حيث نسعى دائماً إلى تقديم محتوى مثير ومفيد لمتابعينا ومستمعينا، ونحن نتطلع إلى مشاركة المزيد من القصص الرائعة والنقاشات العميقة مع الضيوف الرائعين الذين سيشاركونا تجاربهم الجديدة في هذا الموسم".