الامارات | أسباب ظهور بثور على فروة الرأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجع مختصون أسباب ظهور بثور على فروة الرأس إلى أمور عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطر، مشيرين إلى أن الأسباب البسيطة تكمن في انسداد المسام بفعل بقايا مستحضرات العناية والتصفيف أو بفعل الإفرازات الدهنية وخلايا الجلد الميتة.

وقد يرجع ظهور بثور على فروة الرأس أيضاً إلى تناول أدوية معينة أو حبوب منع الحمل، إضافة إلى الإكثار من تناول منتجات الألبان والتوتر النفسي، حسب مجلة «Stylebook» المعنية بالصحة والجمال.

وقد تشير بثور فروة الرأس إلى سبب خطر مثل الاضطرابات الهرمونية أو أحد الأمراض مثل متلازمة تكيس المبايض، لاسيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل تساقط الشعر والبشرة الدهنية ونمو الشعر في الجسم بشكل متزايد واضطرابات الدورة الشهرية مثل عدم انتظامها أو انقطاعها. ولمواجهة بثور فروة الرأس، ينبغي استعمال شامبو يتميز بتأثير مجفف يعمل على خفض الإفرازات الدهنية، وذلك للتخلص من الدهون الزائدة وخلايا الجلد الميتة، ما يساعد فروة الرأس على التنفس جيداً. ومن المفيد تدليك فروة الرأس، خصوصاً مع تطبيق ماسك يحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الهيالورونيك.

ولتجنب ظهور بثور على فروة الرأس، ينبغي عدم الإفراط في استخدام منتجات العناية والتصفيف، وعدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بماء ساخن، مع التقليل من تناول منتجات الألبان، والبعد عن التوتر النفسي، فضلاً عن تنظيف فرشاة الشعر بانتظام.