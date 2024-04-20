الامارات | حاكم الفجيرة يقدّم واجب العزاء في حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء مدير الديوان الأميري، محمد سعيد الضنحاني.