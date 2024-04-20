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الامارات | خاتم ذكي يقيس معدل ضربات القلب على مدار 24/7

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بكين - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خاتم ذكي يقيس معدل ضربات القلب على مدار 24/7 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة «كوسبيت» خاتمها الذكي «iHeal Ring 3» الجديد، الذي يقدم وظائف صحية عديدة، على رأسها قياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين بالدم على مدار 24/7.

وأوضحت الشركة الصينية أن خاتمها الذكي الجديد يتيح أيضاً قياس عدد الخطوات المقطوعة، وعدد السعرات الحرارية، التي تم حرقها، إضافة إلى تتبع النوم.

ويمكن الاطلاع على البيانات المقاسة عبر التطبيق «Cyfit»، الذي يمكن تثبيته على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بدءاً من نظام التشغيل آندرويد 5 وآي أو إس 10.

ويمتاز الخاتم بمقاومة الماء حتى ضغط 5 ATM، كما أنه مزود ببطارية سعة 20 مللي أمبير ساعة، والتي تصل فترة تشغيلها إلى خمسة أيام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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