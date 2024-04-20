الامارات | عرض مكافأة مالية على فيسبوك لمن يقتل والده العجوز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة 17 عاماً على الابن الذي عرض 5000 جنيه إسترليني (أكثر من 6000 دولار ) على منصة فيسبوك لأي شخص يقتل والده قبل أن يقوم هو بلكم الرجل البالغ من العمر 72 عاماً حتى الموت.

واقتحم أوستن داكوورث منزل والده ستيفن في 26 أغسطس 2023، ولكمه مرارًا وتكرارًا على رأسه وقال له قبل خروجه هاربا أنه "من الأفضل أن يتصل بسيارة إسعاف".

ولم يحضر الرجل البالغ من العمر 37 عامًا، والذي ليس له عنوان ثابت، إلى المحكمة لمواجهة عائلته عندما أصدر القاضي ميدلاند كيه سي حكمه بالسجن مدى الحياة على المتهم قبل أن يخففه لاعتبارات الصحة العقلية.

وقال القاضي وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"إن الرسائل الغريبة والمسيئة، التي عرض فيها داكويرث مكافأة لأي شخص مستعد لقتل والده، تشير إلى درجة من سوء الصحة العقلية."

وعلى الرغم من التقييمات التي أجراها المحترفون لتحديد ما إذا كان لدى داكويرث أسبابه للدفاع الجزئي عن المسؤولية المتناقصة، فقد خلصت التقارير إلى أنه لا يوجد شيء يفي بالمعايير.

وفي 26 أغسطس 2023، زار أوستن داكويرث منزل والده وطالبه بزوج من أحذية المشي، لكن تم منعه من دخول المنزل بسبب سلوكه المسيء والعنيف بشكل متزايد تجاه والده، ليقوم بعدها بركل الباب بقوة وضرب والده في الردهة.

وعلى الرغم من الاتصال برقم 999 والتحدث إلى الشرطة، رفض الأب في البداية الحصول على الرعاية الطبية ولكنه بدأ يشعر بالإعياء بشكل متزايد مع مرور اليوم، فتم نقله للمشفى حيث تبين أنه يعاني من "نزيف مدمر في الدماغ". وبحلول 12 أكتوبر، توفي الأب متأثرًا بجراحه وكشف فحص الجثة عن أن سبب وفاته كان "صدمة حادة في الرأس."

وخلص القاضي إلى أن إدانة داكوورث بالقتل كانت على أساس أنه كان ينوي إلحاق ضرر جسيم بوالده، لكنه لم يكن ينوي القتل. وفي التخفيف، أخذ القاضي في الاعتبار شخصية المتهم " الجيدة السابقة" وصعوبات صحته العقلية.