الامارات | بعد حصوله على الجنسية بشهرين .. يمني مطلوب للتجنيد الإجباري في هولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد شهرين فقط من حصوله على الجنسية الهولندية، فوجئ مؤثر يمني معروف تحت اسم "عبد العليم" بدعوته للخدمة العسكرية وفق قانون التجنيد الإجباري.

وقال الناشط على اليوتيوب ان استدعاءه للخدمة العسكرية الإجبارية في هولندا يأتي في سياق استعدادت "احترازية" على ضوء الحرب في أوكرانيا.

وفي فيديو نشره على قناته في اليوتيوب، قال عليم إن وزارة الدفاع الهولندية أرسلت له بريدا تطلب منه الاستعداد لاداء الخدمة العسكرية الإلزامية كما أرسلت له رقما عسكريا خاصا به، وأضاف عليم أنه لا يعلم متى سيتم استدعاؤه للتجنيد العسكري ولكنه طلب منه أن يكون على استعداد لذلك في اي وقت.

ويجدر بالذكر أن عبد العليم العامري المشهور ب "عليم" غادر بلاده اليمن كلاجئ متوجها إلى هولندا التي قضى فيها عدة سنوات، قبل ان يحصل على الجنسية الهولندية مطلع هذه السنة. وسخر المؤثر من هذا الموقف وقال "ما سخرية القدر هذه"، باعتباره أصبح مواطنا هولنديا قبل شهرين فقط.

وتلقى حوالي 200 ألف مواطن هولندي رسائل تدعوهم إلى الاستعداد للتجنيد الإجباري، ممن يبلغون من العمر 17 عاما على الاقل ولا يتجاوز سنهم 35 عاما. كما يتلقى أفراد العائلة المالكة أيضًا الدعوة مثلهم مثل باقي المواطنين الهولنديين، وتلقت الأميرة أريان التي تبلغ من العمر 17 سنة الدعوة هذه السنة.

وسبق أن أصدر قائد الجيش الهولندي، الجنرال مارتن فيجنن، تحذيرا يحث فيه بلاده على الاستعداد لامكانية اندلاع صراع عسكري مع روسيا، وقال ان هناك حاجة لمزيد من المجندين للتعامل مع التهديد الروسي المتزايد في أعقاب الحرب في أوكرانيا.