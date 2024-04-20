الامارات | الساعات الأخيرة في حياة صلاح السعدني كما رواها ابن أخيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الكاتب الصحفي أكرم السعدني، نجل شقيق الفنان المصري الراحل صلاح السعدني، إن ما يتم تداوله عن تعرض عمه لأزمة صحية قبل وفاته لا أساس له من الصحة، مُشيرًا إلى أن السعدني كان يتمتع بصحة جيدة في أيامه الأخيرة.

ورحل عن عالمنا ظهر الجمعة، الفنان القدير صلاح السعدني، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا ثريًا وذكرى لا تُنسى في قلوب محبيه.

وفور الإعلان عن خبر الوفاة، نقلت وسائل إعلام محلية عن حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعاءات تزعم بتدهور الحالة الصحية لصلاح السعدني قبل وفاته. وفي ظل هذا الزخم من الأخبار المضللة، خرجت الأسرة لتنفي ما يُشاع عن الفنان الكبير.

وأكد أكرم السعدني أن الفنان الراحل كان في أتم صحة حتى اللحظات الأخيرة في حياته، مشيراً إلى أن شائعات تدهور حالة عمه الصحية في أيامه الأخيرة التي أطلقها البعض ترجع إلى الرغبة في "خلق تريندات وجذب المشاهدات" على حساب فجيعة الأسرة.

من جانبه، نفى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، شائعات تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير، مؤكدًا أن ما أشيع عن تعرضه لوعكة صحية أدت لوفاته غير صحيح. وأن السعدني كان بصحة جيدة حتى اللحظات الأخيرة في حياته.