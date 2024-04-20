الامارات | "الصحة العالمية" تُجيز لقاحاً مبسطاً ضد الكوليرا لمواجهة النقص العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجازت منظمة الصحة العالمية نسخة مبسطة من لقاح فموي ‏ضد الكوليرا، ما سيتيح زيادة الإنتاج الإجمالي من هذه ‏اللقاحات في ظل الانتشار الكبير للفيروس في العالم.‏

وذكرت المنظمة في بيان اليوم، أن لقاح "يوفيكول اس" هو تركيبة مبسطة من لقاح "يوفيكول بلس" مع مكونات أقل، وهو ما سيتيح إنتاج كميات أعلى بسرعة أكبر، مشيرة إلى أن معدل فعالية "يوفيكول اس" مماثل لفاعلية التركيبات الأكثر تعقيدا.

وقال روجيريو غاسبار رئيس قسم التنظيم والتأهيل المسبق في منظمة الصحة العالمية، إن اللقاح الجديد هو ثالث منتج من نفس عائلة لقاحات الكوليرا في قائمة التأهيل المسبق لدينا، ونأمل في زيادة سريعة بالإنتاج والإمدادات التي تحتاجها بشكل عاجل مجتمعات كثيرة، في ظل تفشي الكوليرا.

وستساعد موافقة منظمة الصحة العالمية على اللقاح الجديد، في زيادة المخزون العالمي إلى قرابة 50 مليون جرعة، وتبلغ مدة صلاحية اللقاح 24 شهرا.