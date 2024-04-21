الامارات | أحجار قرميدية كهروضوئية تضيء فيلا أثرية في «بومبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُضيئت فيلا في موقع بومبي الأثري قرب نابولي الإيطالية، بفضل ألواح كهروضوئية تشبه أحجار القرميد التقليدية، رُكّبت فوق سطحها.

وتحتوي هذه الأحجار على خلايا شمسية كهروضوئية، ما يتيح للموقع الأثري المدرج ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، الحفاظ على مظهره الخارجي، مع إنتاج طاقة نظيفة لإضاءة لوحاته الجدارية المذهلة.

وعلى الرغم من أن المشروع لايزال في مراحله الأولى، يعتقد الخبراء أن هذه الأحجار القرميدية عالية التقنية، ستساعد يوماً ما في جعل المراكز التاريخية في مختلف أنحاء إيطاليا أكثر مراعاة للبيئة.

وقال مدير موقع بومبي، غابرييل زوكتريغل، لـ«وكالة فرانس برس» إنّ هذه الأحجار «مماثلة تماماً للقراميد الرومانية القديمة التي نراها في المواقع الأثرية، وفي المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط».

وأضاف «مع أنّ بومبي موقع فريد بسبب حجمه وتفاصيله المتشعبة.. آمل ألا يكون هذا المشروع فريداً أيضاً»، مبدياً رغبته في أن تصبح بومبي «مختبراً فعلياً للتنمية المستدامة».

ومنذ أكتوبر الماضي، يتم تشغيل هذه المصابيح بالكهرباء الناتجة عن القرميد الكهروضوئي. وركّبت شركة «آلوكس» الحاصلة على براءة اختراع هذا النظام عام 2022، ألواحها على سطح الفيلا بين الأحجار التقليدية.