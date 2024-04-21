كيف علق "رواد السوشيال" على واقعة المصري الذي أنقذ أسرة من الغرق في الإمارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقذ المواطن المصري، حازم سويد، رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات، عائلة من الغرق، بعد ما تعرضت الإمارات لأحوال جوية صعبة، ما تسبب في أمطار غزيرة وفيضانات.

واجتاحت عاصفة الإمارات وسلطنة عمان هذا الأسبوع متسببة في هطول أمطار غزيرة، غمرت الطرق السريعة والمنازل وعطلت حركة المرور وحاصرت الناس في بيوتهم.

وبحسب بيان لـ بنك مصر، حرص المركز الرئيسي للبنك بالقاهرة بتكريم حازم سويد مع تقديم كامل الشكر من الإدارة العليا بالبنك.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل البطولي لحازم سويد، حيث قال حساب باسم دكتور سعيد البدوي: " حازم سويد ، بنك مصر بالامارات، انقذ عائلة من الغرق اثناء منخفض المطير، تحية اجلال واحترام لكم ولكل مصري يُثبت ان المصري الاصيل يبان في اي شدة".

بينما قال حساب آخر يدعى عاطف مبروك: "ربنا يحفظ مصر وشعبها، احنا احسن شعب عربي علي مر التاريخ ، المصري في كل مكان شهامة وجدعنة ، افتخر انك مصري".

في حين أكد حساب باسم على الرديني: " شهامه مصري، لو حد سالك عن الشهامه قول له المصريين ، بنك مصر فرع الامارات يقوم بتكريم احد موظفيه وهو حازم سويد الذي استطاع انقاذ عائله اماراتيه من الغرق اثناء الفيضان".