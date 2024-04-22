الامارات | سلطان بن دافون: أحلم بتقديم «شعبية الكرتون» على الشاشة الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين التمثيل والكتابة للسينما والتلفزيون والمسرح، يمضي الفنان الإماراتي الشاب سلطان بن دافون، قدماً نحو تجارب النجومية التي رسم ملامحها بصبر وعزيمة، مستنداً إلى خطواته الواثقة وإصراره على التعلّم وتنمية موهبته في مجالات عدة برع في تجسيدها على أرض الواقع.

وأعرب بن دافون في مستهل حواره مع «الإمارات اليوم»، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الـ18 من سلسلة «شعبية الكرتون» على قناة «سما دبي»، وذلك بعد انخراطه قبل عامين في تجربة هذا العمل الإماراتي الناجح من بوابة شخصية طريفة ظلت محفورة في عقول المشاهدين، واصفاً ذلك بالقول: «عدت في هذا الموسم مجدداً لتقديم شخصية (يدو مشخلة) والدة (سبتوه) الشخصية الطريفة والثرثارة التي تفشي أسرار من حولها وتسبب المشكلات لعدد من أهالي الفريج، باعتبار درايتها بأحوال المكان ومعرفتها لمعظم حكايات أهله وقصصهم القديمة التي لا تتردد أبداً في رواية تفاصيلها للأطفال».

وحول تفاصيل هذه العودة وظروفها، أكد بن دافون: «لاشك أنها كانت تجربة جميلة وممتعة بكل المقاييس، وأعتقد أن الجمهور استمتع كثيراً بكم المقالب والمواقف المضحكة التي ساعدت فيها الجدة (مشخلة) شخصية (عتوقة)، خصوصاً أنها اعتمدت أثناء تجربة الشخصية هذا الموسم على دمج عدد من مفردات وجمل اللغة اليابانية، وهذا ما أعتبره تحدياً جميلاً أعتقد أن الجمهور استمتع به، وأحسن تقدير الجهد الذي بذله فريق (الشعبية) في سبيل رسم الابتسامة الرمضانية الراقية على وجوه الجميع».

ممثل ومؤلف

وبمواهبه المتنوّعة، فاز سلطان بن دافون، أخيراً، بجائزة أفضل سيناريو في المسابقة الإعلامية والإبداعية التي نظمتها مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ضمن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024» التي تنافس عليها 25 متسابقاً، إذ اختير ضمن أبرز خمسة مشاركين تنافسوا على «تحدي كتابة الفيلم القصير»، الذي استند إلى أحد الصور المعبّرة عن فعاليات المهرجان.

وإضافة إلى موهبته في الكتابة الإبداعية، شارك بن دافون في تجربة التأليف والتمثيل في الجزء الرابع من المسلسل الإذاعي «سنة وسالفة» على إذاعة الفجيرة، التي أضافها هذا العام لخطوة إعادة صياغة وكتابة خمس حلقات تلفزيونية باللغة الخليجية من مسلسل «بيت أبونا»، الذي دخل منافسات دراما رمضان هذا العام على قناة «سما دبي»، فيما شارك ممثلاً وضيف شرف مع فريق عمل المسلسل.

وقال: «سعدت بالعمل مع أبطال هذا المسلسل الإماراتي، ومشاركة هذه التجربة الدرامية الناجحة مع النجوم مروان عبدالله وصوغه ومرعي الحليان وكوكبة من فناني الكوميديا الكويتية، كما كنت محظوظاً بالاجتماع مع المبدع الإماراتي أحمد مال الله، ومروان عبدالله الذي تربطني به علاقة صداقة فنية وأخوة حقيقية، بحكم عملنا معاً في العديد من الأعمال المسرحية الجماهيرية الناجحة التي قدمناها على مدار السنوات الماضية».

بين السينما والدراما

كما توقف بن دافون عند مشاركته السابقة في مسلسل «زون زيرو» للمبدع الإماراتي حيدر محمد، الذي عرض في عام 2018، وحقق من خلال شخصية «أريج» الطريفة الكثير من القبول والاستحسان الجماهيري.

وقال: «أعتقد أن الممثل الناجح يجب أن يمتلك جملة من الصفات والمعايير الفنية التي تضمن له الاستمرارية، مثل قدرته على تنويع الشخصيات التي يقدمها، سواء في التلفزيون أو المسرح أو السينما، أو في أعمال الكرتون والدوبلاج التي يمكن أن يطرح من خلالها الفنان قدراته الأدائية وموهبته الصوتية على الجمهور»، مشدداً على قيمة المشاركة في أعمال محلية متكاملة مثل «زون زيرو» وسلسلة «شعبية الكرتون» التي يتمنى أن تتاح له مستقبلاً فرصة تحويلها إلى نص سينمائي يمكن متابعته على الشاشة الذهبية.

وفي إطار الفن السابع نفسه، ومشاركاته المرتقبة في الأعمال السينمائية، أشار إلى مشاركته في الفيلم الطويل «نسيم» الذي عرض العام الماضي، وإطلالته قريباً في فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان «بداية عشق» سيعرض في صالات السينما في الإمارات.

وأوضح: «لدي العديد من التجارب السينمائية المهمة في الفترة المقبلة، ومنها استعدادي الحالي للمشاركة في فيلم يحمل عنوان (ديفونا)، وآخر يحمل اسم (استيرا) في أول أدوار البطولة التي سأتصدى لها مستقبلاً».

وعن تنوّع تجربته في الكتابة والتمثيل المسرحي في سلسلة من الأعمال الناجحة مثل «طرزان» و«المهرجان» ليضم إلى رصيده اليوم ما يزيد على 20 عملاً مسرحياً، قال بن دافون عن هذا الزخم: «لم أحصر موهبتي في مجال واحد، إذ اتجهت إلى الإخراج المسرحي أيضاً، وحصلت على جوائز عدة في مجال الأزياء والماكياج المسرحي، وهذا ما أعتبره إضافة مهمة لمسيرتي الفنية وتجارب ستسهم في إثراء تجربتي الإبداعية مستقبلاً».

سلطان بن دافون:

• لم أحصر موهبتي في مجال واحد.. ولدي العديد من التجارب السينمائية المهمة في الفترة المقبلة.

• الممثل الناجح يجب أن يمتلك جملة من المعايير الفنية التي تضمن له الاستمرارية.

محطات ناجحة

إلى جانب حضوره في التمثيل الدرامي، بين السينما والمسرح، تميزت تجربة سلطان بن دافون بعدد من المحطات الفنية الناجحة، التي عكست موهبته في مجالات عدة، أبرزها تصديه لتأليف وإخراج عدد من الأفلام السينمائية القصيرة، وأبرزها: «قماشة» في عام 2022، و«نصه» في 2023، ومن ثم كتابة أفلام مثل: «ليت» و«هوس» و«هيا» و«الاختيار» و«فوطة» العام الماضي أيضاً، وصولاً إلى أفلام «النمر» و«عربانة» و«طلب صداقة» و«ديرم» هذا العام.