الامارات | نساء يُحطن البرلمان السويدي بوشاح أحمر لأجل المناخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحاطت مئات النساء أمس، البرلمان السويدي بوشاح أحمر طويل محبوك يدوياً، احتجاجاً على تقاعس الزعماء السياسيين عن مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. وسارت النساء حول البرلمان السويدي استجابة لدعوة حركة «ماثرز ريبيليون» حاملات نحو 3000 وشاح أحمر يبلغ طول كل واحد متراً ونصف متر، لمطالبة السياسيين بالتزام الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند +1.5 درجة مئوية. وقالت كاتارينا أوتني (41 عاماً) وهي مدربة وأم لصبي يبلغ أربع سنوات «أنا هنا من أجل ابني دينالو وجميع الأطفال. أنا غاضبة وحزينة من السياسيين السويديين الذين يتخذون إجراءات ضد المناخ». ورفعت النساء خلال التظاهرة لافتات تدعو، من بين أمور أخرى، إلى «إنقاذ المناخ من أجل مستقبل الأطفال»، وبسطن أوشحتهن على طول مئات الأمتار.

وأسّست حركة «ماثرز ريبيليون» العالمية مجموعة من الأمهات في السويد وألمانيا والولايات المتحدة وزامبيا وأوغندا.