الامارات | استقبال حار لجون مالكوفيتش في عرض كامل العدد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل الممثل الأميركي جون مالكوفيتش، بعرض أول ناجح في ألمانيا، لمسرحية «إن ذا سوليتيود أوف كوتن فيلدز»، ذات الإنتاج الدولي في مسرح تاليا بمدينة هامبورغ أول من أمس، إذ تلقى تصفيقاً حاراً وهتافاً من الجمهور في عرض كامل العدد.

ومثل نجم هوليوود إلى جانب الممثلة الليتوانية إنجيبورجا دابكونايت، لقاء بين شخصين أثناء العمل في فترة الغسق في مسرحية الكاتب المسرحي برنار-ماري كولتيس (1948-1989).

وتتحاور الشخصيتان في جو غامض عن موضوعات، مثل الرغبة والذنب والتعرض للإغواء والشراء والبيع.

وظهر مالكوفيتش بالفعل في حدث كبير في بريمن الشهر الجاري، حيث تلقى تكريماً هناك في مهرجان السينما، وحصد جائزة «غولدن باج» عن أعماله متعددة الطبقات.