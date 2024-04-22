الامارات | تحذير من موجة قرصنة تستهدف «البريد الإلكتروني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا فريق خبراء متخصص في مكافحة القرصنة الإلكترونية مستخدمي البريد الإلكتروني إلى التحلي بمزيد من الحذر عند التعامل مع الرسائل المجهولة المصدر أو الغريبة، خوفاً من التعرض لعمليات قرصنة عبر هذه الرسائل.

ويتعلق التحذير بشكل أساسي بنوع من البرمجيات يُسمى «ليتر ديكتوس»، الذي يستطيع تجنب عمليات التدقيق وحواجز الحماية في أنظمة البريد الإلكتروني، ما يعني إمكانية وصوله إلى صندوق بريد المستخدم دون أن يخضع للفحص المعتاد. وبحسب فريق الباحثين في شركة «تيم سيمرو بروف بوينت» المتخصصة في أمن البيانات، فإنهم رصدوا رسائل قرصنة في نحو 10 حملات بريدية، حيث تحاول الرسائل بدء محادثة المستخدم المستهدف في صورة بريد إلكتروني. وحذر الخبراء من أن هذه الصيغة الاحتيالية قد تستخدم على نطاق أوسع من جانب القراصنة الذين يحاولون الحصول على فدية من ضحاياهم.

في الوقت نفسه ورغم تزايد استخدام برمجيات «ليتر ديكتوس» الخبيثة، شهد الربع الأول من العام الجاري تراجعاً في هجمات القرصنة التي تستهدف الحصول على فدية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب شركة «ساببر إنتس» التي تراقب التهديدات السيبرانية عبر الإنترنت.