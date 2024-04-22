الامارات | موظف مطار سعودي يبحث عن امرأة فقدت خاتم زواجها خلال سفرها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض حادثة فريدة عندما نشر موظف مقطع فيديو على "سناب شات" بهدف إعادة خاتم زواج فقدته امرأة في المطار، بسبب قيمته المعنوية عند صاحبته، كما قال.

وكشف الموظف عبر مقطع الفيديو تفاصيل عثوره على الخاتم، قبل أن تلقى القصة رواجا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، علها تصل لصاحبة الخاتم مجهولة الهوية حتى الآن.

ويقول الموظف إنه عثر على الخاتم عند أحد مقاعد الجلوس في الصالة الخامسة بالمطار، وشعر منذ اللحظة الأولى أنه ذو قيمة معنوية كبيرة لصاحبته، حيث دونت عليه اسمها واسم شخص آخر يعتقد أنه زوجها، بالإضافة لتاريخ يعود لعشر سنوات هو تاريخ زواجهما كما يبدو.

وسلم الموظف الخاتم لقسم المفقودات في المطار، بينما لم يصل نداؤه بعد لصاحبة الخاتم رغم التداول الكبير للقصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلَّق مدونون تفاعلوا مع القصة، إنهم عرفوا نوع الخاتم، والشركة التي تصنعه، وقدروا قيمته بنحو 8 آلاف دولار ما أضفى عليه قيمة مادية أيضا.