الامارات | شاب تركي ينتقم من حبيبته السابقة بطريقة لا تخطر على البال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أبريل 2024

شهدت مدينة إزمير التركية واقعة انتقام غير مألوفة، من شاب قرر التعبير عن غضبه تجاه خطيبته السابقة، بإرسال عشرات الوجبات من مطاعم مختلفة إلى عنوان منزلها.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثّق تزاحم عشرات الدرجات النارية في أحد شوارع إزمير، بعدما طلب الشاب إرسال الوجبات من معظم مطاعم المدينة إلى منزل خطيبته السابقة، مؤكّداً أنّ الدفع سيكون نقداً عند الاستلام.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنّ ما يقرب من 40 مطعماً وقعوا ضحية لمقلب الانتقام، بخلاف الخطيبة السابقة التي كان عليها أن تواجه طابوراً طويلاً من عمال التوصيل الواقفين أمام منزلها.