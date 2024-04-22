رصد حالة عانت من كورونا طيلة 613 يوما في هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أفاد باحثون من هولندا برصد إصابة استمرت لفترة طويلة بكورونا لرجل توفي العام الماضي، وحذروا من ظهور متحورات أكثر خطورة من فيروس كورونا.

ووفقاً لبيان، دخل المسن، الذي كان يعاني من ضعف في جهاز المناعة بسبب الأمراض السابقة، في مستشفى في أمستردام في فبراير 2022 بعد إصابته بكورونا.

وظلت الإصابة إيجابية حتى وفاته في أكتوبر 2023 لمدة 613 يوماً.

وسبق تسجيل حالات أخرى من الإصابات الطويلة لدى مصابين كان جهاز مناعتهم غير قادر على محاربة الفيروس بشكل كاف.

وتعد الحالة مثيرة للاهتمام أيضاً للباحثين لأن فيروس كورونا يمكن أن يتغير بقوة، خاصة في مثل هؤلاء المصابين على المدى الطويل.