الامارات | قضية «فيديو المطبخ».. السجن لمذيعة مصرية متعاطية مخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت محكمة جنايات القاهرة سجن المذيعة إنجي حمادة عاماً مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامها بتعاطي المخدرات بعد ضبطها في قضية «فيديو المطبخ».

وفي وقت سابق أحالت الجهات المختصة المذيعة إنجي حمادة لمحكمة الجنايات؛ لما نسب إليها من اتهامات بحيازة مخدر التامول.

وقررت جهات التحقيق فصل قضيتها عن قضية «البلوغر كروان مشاكل»، بعد اتهامهما بنشر محتويات غير أخلاقية على تطبيق «TikTok».

وقضت المحكمة بمعاقبة إنجي حمادة المعروفة أيضاً باسم سماح مصطفى عبدالفتاح في قضية المخدرات، بعدما «تم ضبطها والعثور بحوزتها على سبعة أقراص من مخدر التامول».

وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة أن «إنجي حمادة، وهي فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا آداب، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقَي «بيغو لايف» و«تيك توك»، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة».