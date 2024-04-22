"حضور الفرح بالـ Qr كود".. بعد إثارتها للجدل- من هي البلوجر حبيبة النجار؟(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في الآونة الاخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور نشرتها البلوجر حبيبة النجار عبر خاصية "استوري" حسابها على الانستجرام، توضح بها مجموعة شروط خاصة بحضور حفل خطبتها، ما أثار جدلا بين متابعيها.

وكتبت البلوجر الشهيرة، أن حضور حفل خطبتها سيكون من خلال "Qr كود" للمدعويين فقط، وإذا أتى أي شخص إلى الحفل غير مدعو، لن يتمكن من الدخول، كما اشترطت على الحاضرين ارتداء ملابس معينة بألوان معينة، ما أثار غضب الكثيرون من رواد التواصل الاجتماعي.

وعلق الجمهور على هذه الشروط بسخرية، والبعض أيدها، حيث جاءت التعليقات كالاتي: "دي قلة ذوق، أنا لو حد قالي كدة قبل ما أروح فرحه مستحيل أروح"، "هي هتعلم المعازيم الأدب؟"، فكرة حلوة وأنا هعمل زيها هي ليها حرية الاختيار عشان يومها يطلع حلو".

وإليكم أبرز المعلومات عن البلوجر حبيبة النجار، وفقا لحساباتها الشخصية.

- اسمها حبيبة النجار، وشهرتها "لباليبو".

- ولدت بمحافظة الإسكندرية.

- تبلغ من العمر 25 عام.

- تخرجت في كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، قسم الآثار.

- انضمت لفريق الكلية المسرحي.

- اشتهرت بتقليدها للفنانة عبلة كامل، ونشر فيديوهات "تيك توك" غنائية على طريقتها.

- لديها 503 ألف متابع عبر "فيسبوك".

- تمتلك حوالي 2 مليون متابع عبر "انستجرام.

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