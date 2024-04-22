رجل يكتشف أمر صادم وغير متوقع داخل منزله بالصدفة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شارك رجل بريطاني على موقع التواصل الاجتماعي Reddit، منشورا يشرح فيه الأصوات الغريبة التي يسمعها داخل منزله، وهذا جعله يشعر بالرعب وأن حياته في خطر.

وبعد البحث عثر الرجل على قبو سري في منزله، وكان يصدر أصواتا غريبة، وفقا لموقع "news18".

و"القبو السري" عبارة عن غرفة أو مساحة مخفية تحت الأرض أو داخل مبنى، وعادة ما تكون محمية بجدران وأبواب قوية، وغالبا ما يستخدم لتخزين الأشياء الثمينة أو كملجأ في حالات الطوارئ، أو لأغراض سرية أخرى.

وبدأت القصة عندما بدأ الرجل يسمع أصوات غريبة داخل الطابق السفلي (أسفل الدور الأرضي) عدة مرات، لذا قرر النزول للبحث عن سبب ذلك بالرغم من إنه كان خائفا جدا، وبعد البحث اكتشف باب القبو.

وعلق أحد المستخدمين: " قد يكون هذا مسار لنفق سري أو مجرد غرفة تخزين".

وطلب منه آخر إجراء بث مباشر، ونصحه بأنه يجب أن يصطحب بعض الأشخاص معه إذا قرر نزول الطابق السفلي مرة أخرى.

وعلقت أخرى، يجب فتح الباب، لأنه يمكن أن يحتوي على كنز.

واقترح آخر التواصل مع المالكين القدامى لهذا العقار وسؤالهم عن الباب.

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