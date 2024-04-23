الامارات | لا تحضروا الثعبان الذي لدغكم معكم.. مستشفيات أسترالية تناشد مصابين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد عاملون في القطاع الطبي بأستراليا ضحايا لدغات الثعابين التوقف عن جلب الثعابين التي عضتهم معهم إلى المستشفيات، في بلد يعتبر التعرض فيه لدغة ثعبان أمراً شائعاً للغاية.

وقال مدير طب الطوارئ في مستشفى بوندابيرج في كوينزلاند، الدكتور آدم مايكل، إن ضحية لدغة ثعبان جاءت في وقت سابق من هذا الشهر ومعها ثعبان شديد السمية في حاوية بلاستيكية سيئة التأمين، مضيفاً لهيئة الإذاعة الأسترالية «شعر الموظفون بالخوف، والنتيجة الخطيرة لذلك هي تأخير وقت علاج الناس. نريد أن يتمكن الطاقم من رؤية المصابين وتقييمهم بسرعة وأن لا يؤدي وجود ثعبان حي في القسم إلى إبطاء ذلك».

من جهته، أكد الباحث في علم السموم السريري بجامعة نيوكاسل، الدكتور جيف إسبيستر، أنه سمع عن حالات عدة أحضر فيها ضحايا اللدغات الثعابين معهم عند طلب العلاج، مشيراً إلى أنه أمر خطير للغاية «لأنه إذا خرج الثعبان إلى قسم الطوارئ، فستصبح كارثة كبيرة».

وأوضح أن «العاملين في المستشفى غير مدربين على التعرف على الثعابين، لكن يمكنهم إجراء اختبارات لتحديد ما إذا كانت ضحية اللدغة تحتاج إلى مضاد للسم، إذ يمكننا تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى مضاد للسم، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو مضاد السم الذي تحتاج إليه بناءً على العلامات السريرية، واختبارات الدم وكذلك أدوات الكشف عن سم الثعابين التي نحتفظ بها هنا في المستشفى».

فيما حذر جوناس مورفي، وهو صائد ثعابين محترف، من هذا الأمر أيضاً بعدما استدعي إلى مستشفى بوندابيرج في مناسبات عدة لنقل الثعابين التي جلبها المصابون. وقال «إنك تخاطر بلدغة لاحقة وتعرض كل من حولك للخطر أيضاً.. الثعابين هي واحدة من الأشياء التي تخيف الكثير من الناس، ونحن بالتأكيد لا نريدها في المستشفى».