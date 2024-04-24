الامارات | تغير المناخ المسؤول.. أسماك استوائية تغزو المياه الأسترالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة جديدة نشرت أمس، أن الأسماك الاستوائية تغزو بعض المياه الأسترالية، بسبب تغير المناخ.

ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة أديلايد على تجمعات الأسماك في المياه الضحلة على الشعاب المرجانية الصخرية في جنوب شرق أستراليا، تنتقل الأسماك عبر النظم البيئية الأسترالية كيرقات تتحرك مع تيار شرق أستراليا.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، إيفان ناجلكيركين: «هذه اليرقات لا تعيش عادة في مياه المحيط الأسترالية الأكثر برودة، لكن ارتفاع درجة حرارة تيار شرق أستراليا يحافظ على دفء الأسماك الصغيرة، ويزيد من احتمال بقائها على قيد الحياة».

وقال الباحث المشارك ديفيد بوث، من جامعة سيدني للتكنولوجيا: «في ظل زيادة ارتفاع درجة حرارة المحيطات في المستقبل، ستنمو هذه الأسماك الاستوائية في النهاية إلى حجمها الكامل، وستبدأ وجباتها الغذائية في التداخل أكثر فأكثر مع تلك الموجودة في الأسماك المعتدلة».