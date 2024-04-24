الامارات | «شمس للألعاب الإلكترونية» تطلّ بتحديات جديدة وأجواء ترفيهية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) عن تنظيم بطولة شمس للألعاب الإلكترونية في «مركز أعمال شمس»، خلال الفترة من 26 إلى 28 الجاري، في إطار الجهود التي تبذلها «شمس» لتعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتقام البطولة على مدار أيامها الثلاثة من الرابعة إلى العاشرة مساءً، في ألعاب: «فيفا 24» و«تيكن 8» و«سوبر سماش بروس»، فيما يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة للفائزين إلى 30 ألف درهم.

وقال مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس) راشد عبدالله العوبد، إن «البطولة تأتي في إطار الجهود المستمرة لـ(شمس) لتنمية وتطوير مهارات الأجيال الجديدة، واكتشاف المواهب الناشئة في عالم الألعاب الإلكترونية».

وأكد أهمية هذه الرياضات في بناء شخصية اللاعبين، من خلال القيم مثل الإصرار والطموح وروح التحدي، هذا إلى جانب دعم «شمس» الدائم للأنشطة الترفيهية والثقافية في المنطقة.

وأضاف: «تُعدّ هذه البطولة خطوة إضافية في سلسلة الفعاليات، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة وجهة رئيسة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية».

وأشار العوبد إلى أن هذه البطولة لن تكون مجرد منافسة، بل تجربة لا تُنسى لمحبي الألعاب الإلكترونية، إذ ستجمع بين المهارة والإثارة وروح المنافسة في أجواء ترفيهية.