الامارات | خيول هائجة في شوارع لندن.. تصيب 5 بجروح وتحطم سيارات وحافلات

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خيول هائجة في شوارع لندن.. تصيب 5 بجروح وتحطم سيارات وحافلات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أبريل 2024
اجتاحت 5 خيول "هائجة" الشوارع وسط لندن بعد أن هربت من فرسانها العسكريين أثناء تمرينهم الصباحي.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن خمسة اشخاص اصيبو في 3 حوادث منفصلة سببتها الخيول اليوم الأربعاء، حيث تم نقل أربعة منهم إلى المستشفى.
وأحد المصابين هو جندي كان يمتطي إحداها، وقال شهود عيان إنهم رأوه "يصرخ من الألم" بعد أن أُلقي من حصانه، الذي اصطدم بسيارة على طريق قصر باكنغهام.
وذكرت تقارير إعلامية أن الخيول تنتمي إلى فوج الخيالة التابع للجيش، وهي وحدة احتفالية تستعرض في المسابقات الملكية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App