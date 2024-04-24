الامارات | خيول هائجة في شوارع لندن.. تصيب 5 بجروح وتحطم سيارات وحافلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أبريل 2024

اجتاحت 5 خيول "هائجة" الشوارع وسط لندن بعد أن هربت من فرسانها العسكريين أثناء تمرينهم الصباحي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن خمسة اشخاص اصيبو في 3 حوادث منفصلة سببتها الخيول اليوم الأربعاء، حيث تم نقل أربعة منهم إلى المستشفى.

وأحد المصابين هو جندي كان يمتطي إحداها، وقال شهود عيان إنهم رأوه "يصرخ من الألم" بعد أن أُلقي من حصانه، الذي اصطدم بسيارة على طريق قصر باكنغهام.

وذكرت تقارير إعلامية أن الخيول تنتمي إلى فوج الخيالة التابع للجيش، وهي وحدة احتفالية تستعرض في المسابقات الملكية.