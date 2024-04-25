الامارات | دبي الحلم.. على دربها يسير الجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المترو على خطه يسير، وضيوف دبي يستمتعون في نهار أبريل الساطع، ويسجلون مشاهد متفرّدة تطالعهم من كل زاوية، حيث ستوثق عدسات كاميرات الزوّار وهواتفهم: برج خليفة، وأكبر مركز تسوّق في العالم، وناطحات السحاب، والبرواز الشامخ، وشراع برج العرب العملاق، والحدائق الزاهية في كل الجنبات، والشوارع التي لا تنام... و.. و.. و.. في جولة من أعلى «متحف المستقبل»، تتيح إطلالة بانورامية شبه كاملة على معالم مدينة تراهن دوماً على الغد المشرق، وتمضي كل يوم بإنجاز جديد، حتى صارت حلم جميع المدن والعواصم.. أن تكون مثل دبي.