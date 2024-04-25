الامارات | وفاة مغنية تعثرت بفستانها على المسرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 أبريل 2024

توفيت مغنية أثناء حفلها بعد أن تعثرت بفستانها وارتطم رأسها بالمسرح.

وذكرت صحيفة " المرور" البريطانية أن المغنية كانت تؤدي فقرات غنائية في حفل اقيم في إحدى دور الرعاية المحلية في مدينة تشونغتشينغ الصينية للإحتفال بعيد ميلاد نزيل يبلغ من العمر 90 عامًا عندما وقعت الكارثة.

وكانت المغنية البالغة من العمر 31 عامًا قد قدمت أغنيتين قبل أن تتعثر بفستانها وتسقط. ليرتطم رأسها على المسرح.

تم نقل المغنية إلى المستشفى ولكن على الرغم من جهود الأطباء، توفيت بعد وقت قصير من وصولها.