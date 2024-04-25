الامارات | "بلاها فراخ".. حملة لمقاطعة الدواجن في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 أبريل 2024

تحت شعار "بلاها فراخ"، انتشرت دعوات لمقاطعة شراء الدواجن والبيض في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، سعيا لتقليل أسعارها، إلا أن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في البلاد، اعتبر أن مثل تلك الحملات "ليست في مكانها"، وفقا لموقع "القاهرة 24" المحلي.

وذكرت صحيفة "الدستور" المصرية، أن رواد مواقع التواصل دشنوا حملة تحت عنوان "بلاها فراخ"، لمقاطعة شراء الدواجن والبيض؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وذلك بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك، مما أدى إلى تراجع سعرها بشكل كبير.

ونقلت الصحيفة عن أحد المواطنين قوله، إن نجاح حملة "خليها تعفن" لمقاطعة الأسماك جاءت بفائدة، ونجحت بشكل كبير، حيث تراجعت الأسعار بشكل غير متوقع".

وأضاف أن هذا "خلق دفعة جديدة لحملة (بلاها فراخ) لمقاطعة شراء الفراخ (الدواجن) والبيض، بسبب ارتفاع أسعارهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية".

وكانت تقارير محلية قد أشارت إلى أن حملة مقاطعة الأسماك "بدأت من محافظة بور سعيد على البحر الأحمر، وامتدت لأكثر من 10 محافظات أخرى".