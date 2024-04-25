الامارات | دراسة.. الوحدة تزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة جديدة إلى أن الوحدة يمكن أن تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

ووفقا لموقع «ميديكال إكسبريس» الطبي المتخصص، فقد استكشف الباحثون كيفية تأثير العادات الاجتماعية على كيمياء الدماغ وعلى الإشارات الغذائية لدى 93 مشاركا.

وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن أولئك الذين عانوا من الوحدة أو العزلة لديهم نسبة أعلى من الدهون في الجسم وأظهروا سلوكيات الأكل السيئة، مثل إدمان الطعام والأكل غير المنضبط.

واستخدم العلماء فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لمراقبة كيفية استجابة المشاركين لصور أطعمة حلوة ومالحة. وأظهرت النتائج أن أولئك الذين عانوا من العزلة كان لديهم أكبر نشاط في مناطق معينة من الدماغ تلعب دوراً رئيسياً في الاستجابة للرغبة الشديدة في تناول السكريات. وأظهر هؤلاء المشاركون أنفسهم رد فعل أقل في المناطق المسؤولة عن الاحتمال وضبط النفس.

وكتب الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة «جاما» أن نتائجهم تشير إلى وجود صلة بين الوحدة وسوء الصحة العقلية، وزيادة الرغبة في تناول السكريات وبالتالي زيادة الوزن، وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة أربانا غوبتا، الأستاذ المشارك ومدير مركز جي أوبنهايمر لبيولوجيا الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس: «على الرغم من أنه من المعروف أن السمنة مرتبطة بالاكتئاب والقلق، وأن الشراهة عند تناول الطعام تعد آلية للتكيف مع الوحدة، فإننا أردنا مراقبة مسارات الدماغ المرتبطة بهذه المشاعر والسلوكيات».

وأضافت: «لقد وجدنا أدلة على حقيقة أن روابطنا الاجتماعية هي المفتاح فيما يتعلق بكيفية تناولنا للأطعمة غير الصحية، وخاصة الحلويات والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية».

وسبق أن ربطت دراسة نشرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين الوحدة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، فيما أكدت دراسات سابقة أنها يمكن أن ترفع من احتمالات الإصابة بالخرف.