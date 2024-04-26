الامارات | 5 نصائح تحوّل المنزل إلى بيئة آمنة لطفلك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لكي يتمكن الصغار من اللعب والركض دون التعرض لأي مخاطر في المنزل، قدمت جميعة جودة الأثاث الألمانية (DGM) نصائح لجعل البيت بيئة آمنة للأطفال، مشيرة إلى أن الصغار يستخدمون قطع الأثاث بطريقة لا يتخيلها البالغون، إذ تتحول المراتب إلى لعبة الترامبولين، وتصبح محتويات الأدراج بمثابة صندوق الكنز، ويتم استعمال الأرفف كبرج للتسلق.. وتالياً إرشادات لجعل المنزل آمناً قدر الإمكان:

تثبيت الأرفف

حذّر المدير التنفيذي لجمعية (DGM) يوخن فينيج، من عدم تثبيت وحدات الأدراج أو الأرفف بواسطة وسائل التثبيت في الحائط المرفقة، سواء كان ذلك بدافع الإهمال أو الجهل، نظراً لأن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تتمثل في سقوط وحدات الأدراج أو الأرفف، إذا حاول الطفل التسلق عليها.

تغطية الحواف الحادة

يتعين على الآباء التحقق مما إذا كانت هناك مقابض أو زوايا أو حواف حادة في المنزل في مستوى ارتفاع رؤوس الأطفال الصغار.

وضمن الإجراءات الوقائية يجب تغطية الأشياء والحواف الحادة بوسائل تغطية مناسبة، وبشكل عام يجب اختيار قطع الأثاث بتصميم مستدير الحواف، خصوصاً في غرفة الأطفال.

تأمين الأشياء الثقيلة

شدد الخبير الألماني يوخن فينيج على ضرورة تأمين الأشياء المتحركة وقطع الأثاث الثقيلة، التي قد يعلق بها الأطفال أو ينحصرون فيها، مثل أسطح الطاولات المتحركة أو المقاعد الهزازة أو الصناديق، مع مراعاة تجهيز الأبواب ووحدات الأدراج بما يعرف باسم آليات الغلق الناعم، لكي يتم إغلاق الأبواب ببطء وهدوء.

إبعاد الأدوية

وبالطبع يتعين على الآباء إبعاد الأدوية والمنظفات والأجهزة الكهربائية، مثل الخلاطات، بعيداً عن متناول أيدي الأطفال، مع ضرورة إبعاد الأشياء الحادة والمدببة والصغيرة، التي قد يبتلعها الأطفال.

الانتباه للمفاتيح

من الأمور المهمة أيضاً عدم ترك المفاتيح الخاصة بقطع الأثاث المغلقة بالقرب من الأطفال، لأنهم قد يتمكنون من معرفة كيفية فتح الأقفال أو تعريض أنفسهم للإصابة.