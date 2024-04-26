الامارات | لطيفة بنت محمد تفتتح أول مقرّ لـ «ليكول الشرق الأوسط» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو المجلس التنفيذي، أمس، أول مقر دائم لـ«ليكول الشرق الأوسط» مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، في إطار خطة «ليكول» لتوسيع نطاق حضورها على المستوى الدولي، ما يعزّز دور وتأثير هذه المؤسسة في المنطقة، ويتيح لها فرصة الوصول إلى أكبر جمهور ممكن، مستفيدةً من التنوع الثقافي الذي تمتاز به دبي، ليمثّل ذلك علامة فارقة في مسيرتها.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للتصميم، وملتقى للمبدعين وأصحاب المواهب، ومنصةً نموذجيّةً جاذبةً لأبرز المؤسسات والشركات والعلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم.

وقالت سموّها: «أرست دبي بيئة تنافسية داعمة للأعمال والإبداع، بما توفره من مقومات وإمكانات وفرص متنوعة، تعزز من تبادل الخبرات المحلية والعالمية في مختلف المجالات الإبداعية. ويعكس افتتاح (ليكول) لمقرها الأول في الشرق الأوسط في دبي، الدور الاستثنائي الذي تقوم به الإمارة في مجال الصناعات الإبداعية، ودفع عجلة الابتكار، حيث تُعدُّ (ليكول) إحدى أبرز المنصات التعليمية التدريبية الهادفة إلى تعريف الجمهور بثقافة المجوهرات، ما يساهم في توسيع آفاق المبدعين وأصحاب المواهب، وصقل خبراتهم ومهاراتهم، وتعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ودعم مجتمع رواد الأعمال».

حضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في «دبي للثقافة»، وحي دبي للتصميم، ونيكولا بوس، الرئيس العالمي والمدير التنفيذي لدار فان كليف أند آربلز، وليز ماكدونالد، الرئيس العالمي لـ«ليكول»، مُدرسة فنون صياغة المجوهرات، وأليساندرو مافي، مدير فان كليف أند آربلز في الشرق الأوسط والهند، وصوفي كلوديل، مديرة دار ليكول الشرق الأوسط.

وتبدأ «ليكول الشرق الأوسط» نشاطها بإطلاق 13 دورة تدريبية، يرافقها افتتاح معرضها الإقليمي الأول «الذهب والكنوز 3000 عام من الإكسسوارات الزخرفية الصينية»، وذلك خلال الفترة من 26 أبريل الجاري إلى الـ10 من أغسطس المقبل.

ويضم المعرض مجموعة مختارة مكونة من 100 تحفة فنية من مجموعة «منغديكسوان»، إحدى أبرز المجموعات الفنية الخاصة في هونغ كونغ، التي تمتد جذورها لأكثر من 3000 عام من أعمال صياغة الذهب في الصين. وإلى جانب هذه الإبداعات سيتم عرض بلورات وشذرات ذهبية من مجموعة «ليكول» ما يسلّط الضوء على الأشكال الطبيعية للمعدن الثمين.

وتوفر مدرسة «ليكول الشرق الأوسط» مجموعة من الدورات التدريبية التي تتيح للمشاركين فيها فرصة التعمّق في فن تصميم المجوهرات وتاريخه وتعقيداته تحت إشراف مدربين خبراء ومحترفين في هذا المجال. وستقوم «ليكول» بالتبرع بنسبة 100% من عائدات دوراتها العامة وندواتها لـ«دبي العطاء»، التي تكرّس جهودها لتحسين فرص حصول الشباب في البلدان النامية على التعليم السليم، التزاماً منها بدعم القضايا الهادفة، لاسيما في مجال التعليم.

وصممت كونستانس غيسيه مقر «ليكول» الجديد في حي دبي للتصميم، والذي يُعدّ الأحدث من بين مقراتها، ويعبر التصميم عن جوهر «ليكول» الأصيل المتجذر في التقدير العميق للحرفية والتراث والإبداع، ويعكس نهجها الفريد وركائزها الثلاث، المتمثلة في تاريخ فن المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، والدراية الخاصة بتقنيات صياغة المجوهرات.

لطيفة بنت محمد:

• دبي رسّخت مكانتها وجهةً عالميةً للتصميم ومنصةً جاذبةً لأبرز المؤسسات والشركات والعلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم.

• افتتاح (ليكول) لمقرها الأول في الشرق الأوسط بدبي يعكس الدور الاستثنائي للإمارة في مجال الصناعات الإبداعية ودفع عجلة الابتكار.