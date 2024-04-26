الامارات | جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنّ جراحون أميركيون من أن يزرعوا للمرة الثانية كلية خنزير معدّل وراثياً لمريض حيّ، تلقى في الوقت نفسه مضخة قلب، في إجراء مشترك هو الأول من نوعه يمثل محطة مهمة جديدة في هذا المجال الذي يشهد تقدماً سريعاً جداً. وتمثّل عمليات زرع الأعضاء الحيوانية في أجسام البشر، وتُسمى (الطعوم المغايرة)، حلاً محتملاً للنقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء، وتوفر تالياً أملاً لعشرات الآلاف من الأشخاص الموضوعين على قائمة الانتظار. وأعلن عن العملية الجديدة، أول من أمس، مستشفى لانغون بجامعة نيويورك.

وقال الدكتور روبرت مونتغمري، الذي أجرى عملية زرع الكلية في مؤتمر صحافي: «لقد جمعنا بطريقة جديدة اثنتين من عجائب الطب الحديث».

وكانت المريضة ليسا بيسانو، التي خضعت للعملية البالغة 54 عاماً، تعاني قصوراً في القلب والكلى، ولم يكن متوقعاً أن تبقى على قيد الحياة سوى بضعة أسابيع.