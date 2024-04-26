الامارات | نصف سكان العالم عُرضة لأمراض ينقلها البعوض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر علماء في «وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة» من أن أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عُرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض، مثل الملاريا وحُمى الضنك بحلول نهاية القرن الجاري.

وفي أوروبا، غزا البعوض الذي يحمل حُمى الضنك 13 دولة أوروبية منذ عام 2000، حيث انتشر المرض محلياً في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في عام 2023.

وقال الخبراء إنه «من المتوقع أن ينتشر تفشي الأمراض التي ينقلها البعوض، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى أجزاء من شمال أوروبا، ومناطق أخرى من العالم خلال العقود القليلة المقبلة».

وفي المملكة المتحدة، أظهرت الأرقام الصادرة عن «وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة»، أن حالات الملاريا المستوردة تجاوزت 2000 حالة في العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.