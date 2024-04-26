الامارات | حذاء خفيف بأصول إسبانية.. «نجم» موضة الربيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل الإسبادريل ذو النعل المخروطي، وهو حذاء صيفي ذو أصول إسبانية، «كنجم» لموضة الأحذية النسائية في ربيع/صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة بوهيمية، وتهوية جيدة، وإحساساً بالراحة أثناء المشي.

وأوردت مجلة Instyle أن الإسبادريل مصنوع من ألياف نبات الجوت المجدولة، ويمتاز بأنه خفيف وجيد التهوية، ما يجعله مريحاً للغاية.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الإسبادريل يتألق هذا الموسم بكعب مخروطي الشكل، والذي يضفي عليه طابعاً بوهيمياً أنيقاً من ناحية، ويزيد من الراحة في أثناء المشي من ناحية أخرى. ويتناغم الإسبادريل ذو النعل المخروطي مع الفساتين الصيفية الطويلة، التي تكتسي باللون الأبيض أو تتألق بدرجات الكريمي، كما يبدو رائعاً مع طقم من الكتان يتألف من قميص وسروال.