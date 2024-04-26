الامارات | الرمادي الفاتح يكسو البنطال الجينز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتسي البنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح في ربيع/صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة عملية تساير روح العصر وتعكس تفرد أسلوبها، حسب خبراء مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال.

وأضافوا أن البنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، إذ يمكن تنسيقه مع قطع فوقية تكتسي بالأسود أو الأبيض للحصول على إطلالة هادئة ومتحفظة.

وأشاروا إلى أن البنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح يبدو رائعاً مع القطع الفوقية، التي تكتسي باللون نفسه أيضاً.

كما يشكل البنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح ثنائياً رائعاً مع القطع الفوقية التي تتألق بألوان زاهية مثل البرتقالي والتركواز والبنفسجي.