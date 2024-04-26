تحذير.. البعوض يهدد نصف سكان العالم بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أطلق علماء من "وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة" تحذيرًا شديدًا مؤخرًا، حيث ذكروا أن أكثر من نصف سكان العالم قد يصبحون عرضة للإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض بحلول نهاية القرن الحالي.

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن ينتشر تفشي الأمراض التي ينقلها البعوض، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى أجزاء من شمال أوروبا ومناطق أخرى من العالم خلال العقود القليلة المقبلة.

وفي المملكة المتحدة، أظهرت الأرقام الصادرة عن "وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة" أن حالات الملاريا المستوردة تجاوزت ألفي حالة في العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.

وأعلنت وكالة الأمن الصحي ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالملاريا بعد السفر إلى الخارج في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية لتصل إلى 2004 حالات في عام 2023، مقارنة بـ 1369 حالة في عام .2022

وأضافت الوكالة أن هذا الارتفاع يرتبط بعودة ظهور الملاريا في العديد من البلدان وزيادة السفر إلى الخارج بعد إزالة القيود التي كانت مفروضة إبان الجائحة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد حالات حمى الضنك التي تم ابلاغها لمنظمة الصحة العالمية على مستوى العالم بواقع 8 أضعاف خلال العقدين الماضيين لتصل إلى أكثر من 5 ملايين حالة في عام 2019، مقارنة بـ 500 ألف حالة في عام .2000

وفي أوروبا، غزا البعوض الذي يحمل حمى الضنك 13 دولة أوروبية منذ عام 2000، حيث انتشر المرض محلياً في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في عام 2023.

وقال الباحثون إنه حتى وقت قريب، كانت حمى الضنك تقتصر بشكل كبير على المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، لأن درجات الحرارة المتجمدة تقتل يرقات البعوض وبيضه.

وتم عرض النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية في مدينة برشلونة الإسبانية.

اقرأ أيضًا:

تحذير من ترك المرحاض مفتوحا أثناء شد السيفون.. لن تتوقع ما يحدث

لماذا يجب نقع المانجو في الماء قبل الأكل؟.. اعرف السر

التين الشوكي خطر على 4 فئات.. هذا ما يحدث لهم عند

مبيعرفوش يتفاءلوا.. مواليد 3 أبراج الأكثر تشاؤما في حياتهم

"هتوفر في فلوس الكهرباء".. 4 نصائح ذهبية لتقليل استهلاك التكييف في الجو الحار