الامارات | النيابة المصرية تكشف تفاصيل مروعة لقتل طفل وتفريغ أحشائه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 أبريل 2024

أعلنت النيابة العامة المصرية تفاصيل تحقيقات تجريها بشأن جثمان طفل عثر عليه بعد أن تم تفريغ أحشائه، والتي تبين أنها جريمة مرتبطة بتجارة الأعضاء البشرية.

وقالت النيابة في بيان الخميس إنه تم العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عاما بإحدى الشقق السكنية المستأجرة في منطقة شبرا الخيمة، والتي تقع ضمن العاصمة القاهرة.

وأضافت أنه تبين أن بعض أحشاء الطفل كانت قد انتزعت ووضعت في "كيس مجاور للجثة".

وكشفت أنه تم تحديد مرتكب الجريمة الذي "أقر بارتكابها بطلب من مصري مقيم في الخارج" كان قد تعرف عليه عبر شبكة للتواصل الاجتماعي يتم تداول تجارة الأعضاء البشرية عبرها.

وقال إنه "طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه (أي ما يزيد عن 100 ألف دولار)".

واضاف أنه اختار ضحيته وعرضه للشخص الآخر في اتصال بالصوت والصورة، ليطلب منه أن "يزهق روح" الطفل تمهيدا لسرقة أعضائه، مشيرا إلى أن عملية انتزاع الأعضاء تمت أيضا والشخص الآخر يشاهد باتصال بالصوت والصورة.

وتمكنت النيابة العامة من تحديد المواطن المصري الآخر المقيم في الخارج، حيث تم القبض عليه هو ووالده وترحيلهما إلى مصر.

وبالتحقيق مع المواطن المصري المقيم في الخارج، تبين أنه فتى عمره تجاوز الـ15 عاما، واعترف بأنه طلب من الشخص المقيم في مصر بارتكاب الجريمة، وقتل الطفل والتمثيل بالجثمان.

وكشفت التحقيقات أنه يحتفظ "بالمقاطع المصورة" لعملية القتل حتى "تسنح له الفرصة ببيعها، ونشرها عبر مواقع إلكترونية، تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة".

وقال الفتى إنه " سبق وأن قام بهذا الفعل في مرات سابقة"، وتجري النيابة المصري تحقيقا للتأكد من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده.