الامارات | عجوز تسطو على بنك للحصول على 500 دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 أبريل 2024

نفذت مسنة أمريكية عملية سطو مسلح على أحد بنوك ولاية أوهايو، حيث استولت على 500 دولار قبل أن تفر هاربة.

ودخلت آن مايرز، 74 عاماً، إلى أحد البنوك، الخميس 19 إبريل الجاري، مرتدية قناع أخفى ملامح وجهها، ثم أشهرت مسدساً وطلبت الحصول على الأموال، وسرقت 500 دولار، ثم أسرعت بالهرب في سيارتها.

وفحصت الشرطة كاميرات المراقبة، حيث تمكنت من تحديد هوية آن مايرز والقبض عليها في منزلها، حيث تم العثور على السيارة المستخدمة في الهرب.

وكشف متحدث باسم الشرطة أن المتهمة نزعت لوحات السيارة في محاولة لاخفاء هويتها، كما تم العثور على المسدس الذي أشهرته في وجه موظفي البنك، وبداخله خزينة مملؤة بالطلقات.

وقالت آن مايرز إنها لا تمتلك دافعاً للسطو على البنك، لكنها نفذت جريمتها بدافع الإحباط. ودافعت شقيقة المتهمة عنها، مؤكدة أنها تعرضت لعملية احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسارتها لمدخراتها، كما أصبحت مدينة بالمال لأقاربها وأصدقائها، وهو ما قد يكون الدافع الذي جعلها تسرق البنك.

ووجهت الشرطة للمتهمة المسنة، تهمتي السطو المسلح والعبث بأدلة جنائية، مع وضع كفالة 100 ألف دولار، شرطاً للإفراج عنها على ذمة القضية.