الامارات | الكويت.. حكم بسجن المذيعة حليمة بولند لمدة عامين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 أبريل 2024

قضت محكمة كويتية بسجن المذيعة ومقدمة البرامج المعروفة، حليمة بولند، بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأوضحت صحيفة "الراي" المحلية أن محكمة الجنايات قضت أيضا بتغريم بولند غرامة قدرها ألفي دينار كويتي، أي ما يعادل 6498 دولارا أميركيا.

ووفقا للتحقيقات، فإن بولند واجهت تلك التهم بسبب "إساءة استخدام هاتفها"، حسب الصحيفة.

وقدم المدعي شكوى ضدها مدعيا أنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها، في حين ادعت المتهمة على المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.