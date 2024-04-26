الامارات | جراء أول اختبار لدواء "واعد" يتصدى لعدة أنواع من السرطان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 أبريل 2024

بدأ علماء بريطانيون اختبار أول دواء من نوعه لعلاج عدة أنواع من السرطان، حسبما كشف موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وأوضح المصدر أن الخبراء بدؤوا اختبار الدواء من نوع mRNA على مرضى بريطانيين، مشيرا إلى أن "الدواء، الذي يغير قواعد اللعبة، قادر على إيقاف سرطان الجلد والمثانة والرئة والكلى".

وأضاف: "الدواء يصمم خصيصا حسب كل شخص، ويهدف إلى إخبار الجسم بالتعرف على الخلايا السرطانية وإيقاف عودة المرض".

ووجدت التجارب، في مرحلتها الثانية، أن الجرعة تقلل بشكل كبير من خطر عودة المرض لدى مصابي سرطان الجلد.

والآن تم إطلاق التجارب النهائية، بقيادة مؤسسة مستشفيات جامعة "كوليدج لندن" التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وقالت الطبيبة المنسقة للتجارب هيذر شو: "إنها واحدة من أكثر الأشياء إثارة التي شهدناها منذ فترة طويلة حقا"، مشيرة إلى أن "المرضى متحمسون للغاية".

وذكرت "سكاي نيوز" أن الدواء الذي يحقن في الدم، يمكن أن يحفز الجهاز المناعي لمحاربة نوع معين من السرطان لدى المريض.

و"لإنشاء علاج مصمم خصيصا حسب كل شخص، تتم إزالة عينة من الورم وتسلسل الحمض النووي الخاص به، ويلعب الذكاء الاصطناعي دورا أيضا".

والهدف هو علاج السرطان والقضاء على أي خلايا قد لا تظهر في عمليات الفحص.