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الامارات | بطولة رياضات إلكترونية ضمن مهرجان الألعاب الرقمية

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دبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة رياضات إلكترونية ضمن مهرجان الألعاب الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تعاونها في شراكة استراتيجية مع مجموعة «يلا المحدودة» المنصة المتخصصة في التواصل الاجتماعي والألعاب، لإطلاق بطولة «جيم باتل» الإلكترونية، وذلك لتنظيم بطولة متخصصة ضمن «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024».

ويستمر المهرجان المقام حالياً في نسخته الثالثة بمركز دبي التجاري العالمي، حتى الخامس من مايو المقبل. وستتضمن الفعالية إدماج معالم ورموز دبي الأيقونية في اللعبة، بما في ذلك النرد المصمم بشكل يحاكي معالم دبي، والتصميمات المخصصة لرقعة اللعب، والصور الرمزية، ما يقدّم للاعبين تجربة ألعاب آسرة تحتفي بثقافة دبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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