الامارات | مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تعلن مشاركتها في «أبوظبي للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ33 التي تقام من 29 أبريل الجاري إلى الخامس من مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت شعار «هُنا.. تُسرد قصص العالم».

وتأتي مشاركة المؤسسة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حركة الإبداع الفكري والمعرفي والأدبي، عبر تسليط الضوء على برامجها ومبادراتها، وانطلاقاً من حرصها على نشر المعرفة وتعزيز الإبداع والابتكار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وتعزز المشاركة حضور المؤسسة على الخريطة المعرفية الإقليمية والدولية، إذ يعدُّ معرض أبوظبي الدولي للكتاب حدثاً دولياً معرفياً رائداً، يصل عدد زائريه إلى أكثر من 300 ألف، ويستقطب ما يزيد على 1350 ناشراً من 90 دولة.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «على مدار أكثر من أربعة عقود، رسّخ معرض أبوظبي الدولي للكتاب مكانته ضمن أهم الفعاليات المعرفية الرائدة عالمياً، مُشكِّلاً قوة دافعة للحراك المعرفي وتمكين صناعة الكتاب، وتحفيز الإبداع الأدبي والفكري، ودعم التلاقي المعرفي بين الشعوب».

ويشهد جناح المؤسسة تنظيم العديد من الورش والندوات الحوارية في إطار فعاليات «استراحة معرفة»، كما يحتضن سلسلة من الفعاليات تحت مظلة «حوارات المعرفة» التي تنظمها المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي إطار «مبادرة بالعربي»، يستضيف جناح المؤسسة نخبة من المؤثرين وصناع المحتوى المعنيين باللغة العربية.

كما تنظم المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من الفعاليات، بما فيها «برنامج دبي الدولي للكتابة»، و«مركز المعرفة الرقمي»، فضلاً عن إقامة حفل توقيع مخرجات برنامج دبي الدولي للكتابة.