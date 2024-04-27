الامارات | صوغة: «بيت أبونا» أنصفني ومنحني المساحة التي أستحقها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضور لامع على ساحة الدراما المحلية، كرّسته هذا العام النجمة الإماراتية صوغة، التي تعود مجدداً للشاشة الصغيرة، بثوب كوميدي فريد وبقوالب فنية مغايرة جعلتها تحظى بإعجاب وإشادة جمهور واسع من عشاق الكوميديا الهادفة، في العمل الإماراتي الجديد «بيت أبونا» الذي راهنت به «أستوديوهات دبي للإعلام» هذا الموسم، على صدارة المشهد في منافسات الدراما الرمضانية على شاشة «سما دبي»، بقيادة المخرج عبدالرحمن علي السلمان، وحضور النجم الإماراتي مروان عبدالله، وكوكبة مختارة من الأسماء الفنية البارزة في الدراما الإماراتية والخليجية.

نجاحات ملموسة

تحمست صوغة في بداية حديثها لـ«الإمارات اليوم»، في وصف النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «بيت أبونا» على المستويين المحلي والخليجي، مُثنية على الجهود التي بذلها فريق العمل من فنانين وفنيين، للارتقاء بتجربة العمل وطرحه بأجمل صورة للجمهور، في الوقت الذي أشادت فيه بالمساحة التي أفردتها «دبي للإعلام» هذا الموسم للدراما المحلية، وللنجوم الإماراتيين لتكريس تميزهم، والمنافسة على صدارة الساحة الفنية، مؤكدة: «سعيدة بالفرصة الثمينة التي أتاحتها لنا (دبي للإعلام) للظهور والمشاركة والارتقاء بحضور الدراما المحلية، واقتسام النجاحات التي حققها هذا العمل مع الفريق»، مضيفة أنها لمست هذا النجاح «من خلال ردود أفعال الجمهور المشيدة بالقصة وبمشهد الكوميديا المحلية الهادفة التي ميّزت هذا العمل». وتابعت صوغة أن «المشاركة في بطولة هذا العمل أسهمت بشكل ملموس في توسيع نطاق انتشار اسمها من الإمارات إلى بقية دول الخليج، بالارتكاز على ثقة صنّاع العمل ومنتجيه في موهبتها وخبرتها في المجال، و«على خطوة التعاون المثمرة والرائدة التي أمضاها مسلسل (بيت أبونا)، مع كوكبة من أنجح نجوم الخليج ونجوم الإمارات، ما أسهم في انتشاره ورفع نسب المشاهدة والاهتمام به وبأبطاله».

استحقاقات فنية

وبعد محطات فنية متعددة وتجارب ومشاركات في أعمال مسرحية ودرامية شهيرة ظلت محفورة لسنوات في ذاكرة الجمهور الإماراتي، اعتبرت الفنانة صوغة أن تجربة هذا العمل، منحتها - لأول مرة - المكانة التي تستحقها، وأظهرتها في ثوب فني جديد يليق بموهبتها وخبرتها، مضيفة: «في هذا العمل الذي عشت فيه تجربة البطولة، واقتسمت ألقها مع الأخ والفنان الناجح مروان عبدالله صالح، أحسست فعلياً بأن (صوغة) الفنانة، حازت المساحة التي تستحقها وظهرت لجمهورها بشكل بارز ومغاير يليق بقدراتها وخبراتها، ويعكس محطات مسيرتها الطويلة في الساحة الفنية الإماراتية، وهذا أمر يُشعرني اليوم بفخر وسعادة ورضا، بعد معاناة طويلة من التجاهل والمفاضلات والظلم الذي أشعرني - في وقت من الأوقات - بنوع من الإحباط».

كيمياء فنية

وعبّرت صوغة عن سعادتها بالكيمياء المشتركة والفريدة التي جمعتها في هذا العمل، بزميلها ورفيق دربها مروان عبدالله صالح، الذي أكدت أنه أحد أبرز وجوه العمل أهمية وقيمة ونجاحاً، مضيفة: «قبل أن يكون ممثلاً، مروان أخ وصديق وزميل عمل قديم من جهة، ودافع فني ونفسي قوي لي كفنانة من جهة أخرى، إذ تربطني به كيمياء مشتركة فريدة تجعله قادراً دوماً على استيعاب مقاصدي و(قفشاتي) بسرعة عجيبة، وقد سبق للجمهور ملاحظة هذه العلاقة القوية في تجربة مسلسل (على قد الحال)، هذا العمل الناجح الذي جمعنا ولفت الأنظار إلينا»، مضيفة أن «العمل مع مروان متعة لا تضاهى، وسمة بارزة في نجاح هذا العمل».

انتعاشة إنتاجية

وفي وصف تجربة ستة مسلسلات إماراتية وخليجية وعربية جديدة راهنت بها «استوديوهات دبي للإعلام» على صدارة المشهد الدرامي في رمضان 2024، أكدت الفنانة الإماراتية سعادتها بالانتعاشة الإنتاجية الواضحة التي سجلتها حركة الدراما خلال هذا الموسم، والنجاح اللافت الذي حققته أعمالها في الماراثون الدرامي أخيراً، حيث تميزت هذه الأعمال بأفكارها وحبكاتها الدرامية وقدرتها على جمع نجوم الفن من الإمارات والخليج والدول العربية، مضيفة: «متحمسة كفنانة إماراتية لهذه الحركة النشطة والكبيرة التي بثّت مجدداً الروح في الساحة، وفي قلوب الفنانين المحليين. وقد سبق لي التصريح بحاجة المبدع الإماراتي الماسّة إلى الالتفاتة والتقدير، وبالتالي المشاركة في أعمال بلده، وهذا ما بدا متجسداً هذا الموسم، في مشاركة العديد من الأسماء المحلية في أعمال ناجحة بدأت ترسم مساراً مغايراً لمستقبل الدراما المحلية». وتابعت الفنانة الإماراتية صوغة: «مستبشرة جداً بالقادم، وكلي ثقة بقدرة الأعمال الإماراتية ونجومها ومنتجيها على الاستمرار في الإبداع خلال وبعد الموسم الرمضاني، من بوابة إنتاجات ترتقي بحضورها وقدرتها على المنافسة في الخارج».

مراتب الصدارة

نجح مسلسل «بيت أبونا» على شاشة «سما دبي» في دخول حلبة المنافسات الدرامية الرمضانية بقوة، أخيراً، محققاً نجاحات ملموسة وصدى واسعاً ليس فقط على مستوى الأعمال المحلية، وإنما خليجياً أيضاً، وذلك بعد أن حاز مراتب متقدمة على قائمة أنجح الأعمال الخليجية في رمضان 2024، الأمر الذي اعتمد حسب رأي الفنانة، على جهود الكادر الفني الجبارة وحرفيتهم العالية من جهة، والإمكانات الإنتاجية الكبيرة، والخطط المحكمة التي سُخِّرت من جهة أخرى لإنجاحه، وأبرزها اختيارات النجوم الإماراتيين والخليجيين المشاركين فيه.

. سعيدة بالانتعاشة الإنتاجية الواضحة التي سجلتها حركة الدراما خلال هذا الموسم.

. كيمياء مشتركة وفريدة تربطني بمروان عبدالله، تجعله قادراً على استيعاب مقاصدي و«قفشاتي» بسرعة عجيبة.