الامارات | أمسية شعرية لـ «الخوار والسبعان» في مكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع رابطة رواد التواصل الاجتماعي وجمعية ياس للثقافة والمسرح والفنون، أمسية شعرية في إطار استراتيجية ورؤية المكتبة لدعم القطاع الثقافي وتعزيز الواقع الأدبي.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد: «نسعى إلى إثراء الحياة الثقافية وتعزيز الوعي المعرفي، من خلال تقديم برامج تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وتوفير مساحة للنقاش والتبادل الثقافي عبر فعاليات تفاعلية تعزز التفاهم والتقدير للثقافات المتعددة».

وأحيا الأمسية التي قدمتها الإعلامية ميثاء صبّاح، الشاعران الإماراتي علي الخوّار والسعودي علي السبعان، حيث افتتحا قراءتيهما بقصائد حافلة بأسمى المعاني في حب الإمارات ومدح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وبلفتة مميزة هنّأ الخوّار فريق العين بفوزه وتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بأبيات ملؤها الفخر، كما خص السبعان دبي بقصيدة وصف فيها جمال الإمارة، وعبّر من خلالها عما يحمل في قلبه من محبة صادقة لها وأهلها.