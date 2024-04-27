الامارات | وفاة رجل خلال اعتقاله.. "فيديو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو نشرته شرطة ولاية أوهايو لحظات وفاة رجل أثناء اعتقاله.

وتوضح القطات أفراد من الشرطة الأميركية أثناء القائهم القبض على فرانك تايسون البالغ من العمر 53 عاما، في أحد مقاهي الولاية، وقامت بتقييد يديه وضغط ظهره على الأرض، فيما كان يكرر مراراً أنه لا يستطيع التنفس.

يذكر أن المتوفى كان قد تمت محاولة اعتقاله اثر اتهامع في حادث مروري في 18 أبريل الحالي.

تم نشر هذه الصور من قبل بعض وسائل الإعلام المحلية على شبكات التواصل الاجتماعي ولكن ولم ترد إدارة شرطة كانتون بعد على هذه الصور ورفضت تأكيد تفاصيل الحادث.

وقام الضباط بإلقاء تايسون على الأرض وتقييد يديه بينما كان يضغط أحدهم بركبته على ظهره لمدة 30 ثانية، كما ذكرت "رويتز"

في هذه الأثناء، بالكاد يُسمع صوت تايسون وهو يكرر مرارا وتكرارا لا أستطيع التنفس… لا أستطيع.. أترك رقبتي. لكن ضابط الشرطة يصرخ اهدأ. أنت جيد!

وبعد مرور حوالي ثماني دقائق على آخر كلماته بدأت الشرطة عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وبدأ الضباط بفحص تايسون، الذي يبدو أنه فاقد للوعي. وتسمع أصواتهم يقولون: هل يتنفس؟ هل لديه نبض؟

وتم نقل المتوفى إلى أقرب مستشفى، لكنه كان قد فارق الحياة، بعد أقل من ساعة من اعتقاله.