الامارات | مهرجان دبي للمأكولات.. أسبوع جديد حافل بالمذاقات اللذيذة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مهرجان دبي للمأكولات فعالياته المتميزة خلال أسبوعه الثاني، مع مجموعة كبيرة من تجارب فنون الطهي، وقوائم الطعام الحصرية، والفعاليات الترفيهية التي تلبي جميع الأذواق، إذ تحفل فعالية «كانتين الشاطئ» بكثير من تجارب الطعام والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة على «شاطئ جميرا».

وتقدم الدورة الـ11 من المهرجان - التي تستمر حتى 12 مايو المقبل - أجواء استثنائية يستمتع بها عشاق الطعام، من خلال قوائم الطعام المختارة خلال أسبوع دبي للمطاعم، أو الأطباق الشهية في «كانتين الشاطئ»، أو مغامرات الطهي المتنوعة مع «رحلة في عالم المذاقات».

ودعت فعالية «كانتين الشاطئ» التي انطلق أسبوعها الأول، أخيراً، الزوار إلى الاستمتاع بأشهى المأكولات والأجواء الاحتفالية المرحة على شاطئ جميرا الخلاب خلف سنست مول مباشرة، إذ تسعى إلى تقديم تجربة طعام في مستويات استثنائية جديدة، حيث تم استلهامها من أسلوب الحياة الراقي في المدن الواقعة على شاطئ البحر.

ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة نادي الشاطئ، وورش العمل، والحفلات الغنائية، ودروس الصحة، والتمارين الرياضية، ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال.

وضمن الفعالية، يمكن الدخول مجاناً إلى معرض «لقطات شهية في دبي» الذي يضم صور الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي نُظمت بتعاون بين مهرجان دبي للمأكولات و«غلف فوتو بلس»، وتضمنت أكثر من 1000 مشاركة التقطت فيها مشاهد رائعة لفنون الطهي، بما يعكس تنوع ثقافة المأكولات في دبي، من خلال المطاعم والأسواق المشاركة والأحياء التي تستضيف الأنشطة والبرامج في المهرجان.

وتستمر فعالية «كانتين الشاطئ» حتى الأحد المقبل.

أنشطة جديدة

أما فعالية «رحلة في عالم المذاقات» فتُطل في أسبوعها الثاني، مع مجموعة جديدة من الأنشطة والفعاليات العائلية لعشاق الطعام في دبي، إذ تضم أكثر من 45 مغامرة متنوعة في أكثر من 25 مطعماً في أنحاء المدينة.

ويشارك في فعالية هذا العام عدد من أفضل الطهاة في دبي، ما يوفر فرصة لتجارب فريدة، إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من المأكولات الشهية. وتواصل الفعالية رحلتها في تقديم أنشطة مميزة، مثل دروس الطبخ العملية تحت إشراف طهاة محترفين.

وضمن مهرجان دبي للمأكولات أيضاً، تستمر فعالية «طبق بـ10 دراهم» في إرضاء جميع الأذواق، ويشارك فيها أكثر من 500 مطعم في أنحاء المدينة تقدّم الأطباق الكلاسيكية المحبوبة، أو الإبداعات الجديدة، أو الأكلات المميزة مقابل 10 دراهم فقط، ما يتيح لعشاق الطعام الاستمتاع بمجموعة من الوجبات الفاخرة بأسعار في متناول الجميع.

كما يمكن لسكان المدينة وزوارها خوض رحلة مع النكهات وتجارب الطهي، ضمن ما تقدمه مدينة دبي ويشمل أكثر من 25 مطبخاً، بما في ذلك الأطباق الإماراتية المحلية في مطعم «تنت جميرا»، ومطبخ البحر الأبيض المتوسط ​​من «إيليمنتس كافيه»، ومأكولات من هاواي من «بوك آند كو»، ومن اليونان من «فيلوتيموس»، والمأكولات الكورية من «هانجري هوس»، والمكسيكية من «ويليس»، والفارسية من «ذا سيب إل سي سي»، وغيرها من الخيارات التي تعكس التنوع الكبير لثقافة المأكولات في دبي، وتجارب الضيافة التي تقدّمها المطاعم الإماراتية الفاخرة.

قوائم مختارة

ويعد أسبوع دبي للمطاعم من أبرز فعاليات المهرجان، حيث قوائم طعام مختارة من أكثر من 60 مطعماً من أفضل المطاعم في دبي بأسعار تنافسية، بدءاً من وجهات الطعام الفاخرة الأنيقة وصولاً إلى المطاعم الإماراتية المميزة. وتعد الفعالية فرصة فريدة لتجربة الأطباق الفاخرة في المطاعم الحائزة نجوم ميشلان، وجوائز غولت آند ميلو، إضافة إلى المطاعم المدرجة في قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024. ومن قائمة الوجهات المشاركة مطعم «21 جرامز» الذي يقدم العديد من الأطباق الفاخرة بالنكهات التقليدية من منطقة البلقان. ويمكن للزوار تناول أطباق مميزة في الغداء والعشاء، مثل الشمندر المخبوز مع كريمة جبن الماعز وصلصة التوت والبندق، أو كتف لحم الضأن المشوي ببطء والمنقوع في الحليب مع البصل المكرمل وزبدة الهريسة.

فيما يقدم مطعم «الخيمة» تجربة طعام شرق أوسطية أصيلة مع المقبّلات الساخنة والباردة، تليها أطباق شرائح سمك القاروص وشيش طاووق الدجاج، فيما يمكن للنباتيين الاستمتاع بـ«مسقعة» الباذنجان اللذيذة.

ويتميز «بيت الشاي العربي» بتجربة المطبخ الإماراتي التقليدي، عبر مجموعة من الأطباق المحلية التي تقدَّم في أجواء تراثية. وتتضمن الأطباق الرئيسة لوجبتي الغداء والعشاء: «برياني» الدجاج، و«مجبوس» اللحم، و«صالونة الخضار» مع العديد من الأطباق الأخرى بالنكهات الأصيلة.

وفي مطعم «بوكا» يمكن تذوق أشهى الأطباق الإسبانية المستدامة في وجبتي الغداء أو العشاء، ومنها الأخطبوط المشوي، أو «الكينوا بالشمندر» مع «كونفيت البط»، أو «الريزوتو الأخضر».

ويقدم الشيف ريف عثمان أحدث مأكولات الشارع اليابانية العصرية في «ريف جابانيز كوشياكي»، إذ يمكن الاستمتاع بسلطة الكرنب مع صلصة «الكوروجوما» أو «جيوزا الدجاج اللذيذة» مع صلصة الفلفل الحار، أو «هوجيشا كريم برولي» أو حلوى «يوزو إيتون ميس» الشهية.

ويقدم مطعم «رودس دبليو1» المأكولات البريطانية والأوروبية، بما في ذلك سلطة البطيخ والفيتا وكعكة سمك السلمون، وشرائح اللحم ورقائق البطاطس ومثلجات إيتون ميس وغيرها.

ويشتهر مطعم «أوتشي» بأسلوبه المبتكر في تقديم السوشي والمأكولات اليابانية، ويمكن الاختيار من بين مجموعة من الأطباق التي تتضمن أفضل المكونات.

إبداعات الشيف

يعيش زوار مهرجان دبي للمأكولات رحلة فريدة مع فعالية «إبداعات الشيف» الجديدة كلياً، والتي تقدم تشكيلة من الأطباق الشهية الأكثر مبيعاً من الأول حتى 12 مايو المقبل، والتي تتكون من ثلاثة أطباق على الأقل.

وتتميز «إبداعات الشيف» بطابعها التفاعلي، إذ يمكن للزوار التواصل مباشرة مع طهاة مشاهير للتعرّف إلى ابتكاراتهم في فنون الطبخ. ومع وجود هذه النخبة من الطهاة، سيستمتع سكان دبي وزوارها بعالم من النكهات الفريدة، والتجارب الغنية بالإبداع والابتكار في فنون الطهي.

. 12 مايو المقبل، تُختتم فعاليات الدورة الـ 11 من المهرجان.

. 500 مطعم في أنحاء دبي تقدم أطباقاً كلاسيكية محبوبة وفاخرة ضمن فعالية «طبق بـ10 دراهم».

. المهرجان يواصل رحلته في تقديم أنشطة مميزة مثل دروس الطبخ العملية تحت إشراف طهاة محترفين.

. «كانتين الشاطئ» فرصة للاستمتاع بأشهى المأكولات والأجواء الاحتفالية المرحة على شاطئ جميرا الخلاب.