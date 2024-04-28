الامارات | «كارتييه» ترضخ لزبون اشترى أقراطاً بسعر زهيد.. بالخطأ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رجل مكسيكي أنه حقق صفقة رابحة ضد علامة «كارتييه» الفرنسية، بشرائه أقراطاً بـ28 دولاراً، بينما يبلغ سعرها الفعلي 28 ألف دولار، إزاء خطأ اقترفته ماركة المجوهرات الفاخرة، وبعد صدور قرار لمصلحته من منظمة الدفاع عن المستهلك.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية والرجل المعني الذي تحمل صفحته عبر منصة «إكس» اسم «لورد داندي» في منشور، بأن مكتب أمين مظالم المستهلكين الفيدرالي الذي تقدّم الزبون بشكوى لديه، أصدر قراراً لمصلحته، طالباً من «كارتييه» تسليمه الأقراط.

وكان الرجل، وهو طبيب يدعى روخيليو فياريال، بحسب وسائل إعلام محلية، قد اشترى في ديسمبر الماضي عبر «إنستغرام» زوجاً من الأقراط كانت تعرضه «كارتييه» للبيع بسعر زهيد. وبما أنّ خطأً حصل في التسعير، رفضت «كارتييه» تسليمها للزبون، ثم أعادت إليه أمواله.

لكنّ الزبون أصرّ على موقفه، واتصل بحماية المستهلك. وأشارت وسائل إعلام مكسيكية إلى عدم حضور أي ممثلين عن الماركة الفرنسية الجلسات.

وبعد مواجهة استمرت أربعة أشهر، أكد أنه تلقى أخيراً الأقراط، ونشر عبر «إكس» صورة لعلبتين صغيرتين داخل صندوق عليه شعار «كارتييه».