قبل دقائق من حدوثها.. علامات تشير إلى وجود مشكلة في قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الأزمة القلبية إحدى أكثر مضاعفات أمراض القلب خطورة، حيث تسبب توقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، ما يؤدي إلى تلفها أو حتى الموت.

وهناك علامات تظهر قبل 10 دقائق من حدوث الأزمة القلبية، وفقا لموقعي "medicalnewstoday"، و "thehealth".

أعراض تحدث قبل الإصابة بـ10 دقائق

الانزعاج أو الضغط في منتصف الصدر يستمر هذا لبضع دقائق.

الشعور بالقلق أو الخوف المفاجئ.

عدم الراحة أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

التعب.

الإرهاق.

ضيق التنفس.

الغثيان، والقيء.

التعرق.

عوامل الخطر

فقر الدم

التهاب بطانة الرحم

التغيرات الهرمونية

الأمراض المناعية الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

قلة النشاط البدني.

اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم والدهون المشبعة والمتحولة.

التدخين.

السمنة، والسكري، وارتفاع مستويات الكوليسترول.

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