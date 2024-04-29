4 أطعمة تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب- احذرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، بينما تساعد بعض الأطعمة الأخرى على تقليل هذا الخطر، حسبما ذكر أخصائي التغذية العلاجية أحمد صلاح لمصراوي.

4 أطعمة يجب عليك تجنبها أو تقليلها قدر الإمكان لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة على كميات عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، والتي يمكن أن تزيد من تراكم الكوليسترول في الشرايين وتصلب الشرايين.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية غنية بالدهون المشبعة والمتحولة، والتي يمكن أن تضر بصحة القلب.

منتجات الألبان كاملة الدسم

منتجات الألبان كاملة الدسم غنية بالدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم.

المخبوزات والحلويات

المخبوزات والحلويات غنية بالسكريات والدهون غير الصحية، والتي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر للإصابة بأمراض القلب.

نصائح طبية

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

تناول نظام غذائي صحي

الحصول على قسط كافٍ من النوم

إدارة التوتر

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