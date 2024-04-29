الامارات | جناح إصدارات محمد بن راشد.. إبداعات صاحب الفكر النيّر تزين «أبوظبي للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تبدأ فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر حتى الخامس من مايو المقبل.

ويستعرض الجناح، الذي يضم مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، النتاجات النوعية لسموه في ساحات الفكر والثقافة والإبداع، والتي أثرت وتثري الحراك الفكري والثقافي محلياً وعربياً، وتتنوّع موضوعاتها لتشمل مختلف مناحي الحياة وجوانبها، لاسيما في الإدارة والتميز والريادة والقيادة، وتروي الكثير من تفاصيل وقصص نهضة دبي ودولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من المواقف التي تعكس فكر سموه النيّر.

ومن أبرز مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تعرض في «أبوظبي الدولي للكتاب»: «رؤيتي»، و«قصتي»، و«ومضات من فكر»، و«تأملات في السعادة والإيجابية»، و«ديوان زايد»، و«ومضات من شعر»، و«40 قصيدة من الصحراء»، و«قصائدي في حب الخيل»، و«القائدان البطلان»، و«عالمي الصغير»، إضافة إلى «من الصحراء إلى الفضاء»، و«ومضات من حكمة» و«أقوال محمد بن راشد آل مكتوم».

كما ينظم جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب أربع جلسات نقاشية لعدد من الكتاب والأدباء، لاستعراض رؤى وتجارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي عرضها في كتبه، وأهمية إصدارات سموه وتأثيرها على العمل الحكومي والتنموي والثقافي والاجتماعي.

ويتحدث رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، في جلسة بعنوان: «ماذا يقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأجيال القادمة من خلال كتبه وإصداراته؟»، بينما يشارك الكاتب غريم ويلسون في جلسة بعنوان: «من زايد وراشد إلى محمد ومحمد».

في حين تعقد جلسة تحت عنوان «فلسفة الشيخ محمد بن راشد في تحويل الأحلام إلى واقع»، ويتحدث فيها رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، الإعلامي رائد برقاوي.

ويستعرض الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبروفيسور في «كلية هالت العالمية لإدارة الأعمال» بالولايات المتحدة الأميركية، ومؤلف كتاب «الشيخ الرئيس التنفيذي.. دروس في القيادة من محمد بن راشد آل مكتوم»، في جلسة نقاشية حول الدروس القيادية في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتعكس مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدى اهتمام سموه بنقل جانب من مسيرته الحافلة بالدروس والعِبَر لمختلف الأجيال، لتكون مصدر إلهام لهم وتمنحهم دروساً مفيدة حول ماضيهم ومستقبلهم.

• مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تبرز مدى اهتمام سموه بنقل جانب من مسيرته الحافلة بالدروس والعِبَر للأجيال.

• 4 جلسات نقاشية لعدد من الكتّاب ينظمها الجناح لتسليط الضوء على رؤى وتجارب محمد بن راشد.

مسيرة تميز غير مسبوقة

تطرح مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأملات إدارية وتنموية ودروساً مستفادة من تجربة وحياة سموه، كما تعرض كيفية قيادة مسيرة تميز حكومية غير مسبوقة عربياً وعالمياً، إضافة إلى المساهمة في صناعة الأمل للمنطقة واستئناف الحضارة في العالم العربي.

يُشار إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يتضمن منظومة جوائز تُعد الأكبر في العالم وتشمل جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة البوكر العربية، وسرد الذهب، وكنز الجيل، وجائزة أسماء صديق للرواية الأولى، وجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة وغيرها.